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В Баку из дома торжеств совершена кража на 10 тыс. манатов

В Баку из дома торжеств совершена кража на 10 тыс. манатов В Баку совершена кража из дома торжеств
Происшествия
4 января 2021 г. 14:59
В Баку из дома торжеств совершена кража на 10 тыс. манатов

В Баку совершена кража из дома торжеств. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны жители Баку Р.Керимов, Ю.Юсифов и А.Аббасов, подозреваемые в краже 450 стульев, 2 телевизоров и LED-осветителей на сумму 10 000 манатов из одного из расположенных на территории района домов торжеств.
При обыске в доме у А.Аббасова были обнаружены 3 г героина и 9 метамфетамина.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şadlıq sarayından 10 min manatlıq oğurluq edilib

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