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    В Баку из автомобиля премиум-класса совершена кража

    В настоящее время полиция выясняет достоверность жалобы владельца автомобиля

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку из автомобиля стоимостью более 100 тыс. манатов совершена кража. 

    Как сообщает Report, житель города Баку  Г.С. обратился в 20-е отделение полиции Насиминского РУП и заявил, что его автомобиль марки "Porsche" был отвезен на штрафную площадку из-за нарушения правил дорожного движения. Там в неизвестной обстановке из автомобиля было украдено 8 тыс. манатов. 

    В настоящее время полиция выясняет достоверность жалобы владельца автомобиля.

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