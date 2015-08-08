В Баку из автомобиля премиум-класса совершена кража

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку из автомобиля стоимостью более 100 тыс. манатов совершена кража.

Как сообщает Report, житель города Баку Г.С. обратился в 20-е отделение полиции Насиминского РУП и заявил, что его автомобиль марки "Porsche" был отвезен на штрафную площадку из-за нарушения правил дорожного движения. Там в неизвестной обстановке из автомобиля было украдено 8 тыс. манатов.

В настоящее время полиция выясняет достоверность жалобы владельца автомобиля.