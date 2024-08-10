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В Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов

В Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов В Хазарском районе Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов.
Происшествия
10 августа 2024 г. 11:00
В Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов

В Хазарском районе Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали подозреваемого в совершении кражи Руфата Бекирова 1978 года рождения.

В ходе расследований было установлено, что Р.Бекиров является водителем потерпевшего. 25 июля он похитил 100 тыс. манатов из находившихся в автомобиле 700 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xarici vətəndaşın avtomobilindən 100 min manat oğurlanıb, şübhəli bilinən sürücüsü saxlanılıb

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