В Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов

В Хазарском районе Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов.

В Хазарском районе Баку из автомобиля иностранца украли 100 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали подозреваемого в совершении кражи Руфата Бекирова 1978 года рождения.

В ходе расследований было установлено, что Р.Бекиров является водителем потерпевшего. 25 июля он похитил 100 тыс. манатов из находившихся в автомобиле 700 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.