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    ​В Баку иностранец нанес ножевые ранения соотечественнику

    По факту ведется расследование

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, на съемной квартире на территории городского шоссе Сабунчинского района гражданин Узбекистана Адамбай Русланбаевич Худайвергинов 1986 г.р. получил ножевые ранения в спину.

    Он был помещен в Сабунчинскую клиническую больницу №3. Несмотря на усилия врачей, спасти А.Худайвергинова не удалось.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана Ойбек Садуллаевич Ахмедов 1986 г.р., подозреваемый в нанесении А.Худайвергинову тяжелых телесных повреждений.

    По факту в 12-ом отделении полиции Сабунчинского РУП ведется расследование. 

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