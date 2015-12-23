​В Баку иностранец нанес ножевые ранения соотечественнику

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, на съемной квартире на территории городского шоссе Сабунчинского района гражданин Узбекистана Адамбай Русланбаевич Худайвергинов 1986 г.р. получил ножевые ранения в спину.

Он был помещен в Сабунчинскую клиническую больницу №3. Несмотря на усилия врачей, спасти А.Худайвергинова не удалось.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана Ойбек Садуллаевич Ахмедов 1986 г.р., подозреваемый в нанесении А.Худайвергинову тяжелых телесных повреждений.

По факту в 12-ом отделении полиции Сабунчинского РУП ведется расследование.