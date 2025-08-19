О нас

В Баку и Ярдымлы изъято 18,5 кг наркотиков и более 1,4 тыс. сильнодействующих таблеток

В Баку и Ярдымлы изъято 18,5 кг наркотиков и более 1,4 тыс. сильнодействующих таблеток Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
19 августа 2025 г. 18:27
В Баку и Ярдымлы изъято 18,5 кг наркотиков и более 1,4 тыс. сильнодействующих таблеток

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

В результате операций, проведенных в Бинагадинском районе Баку и в Ярдымлинском районе, были задержаны ранее судимые Малиκ Расулов, Шахин Гусейнзаде, Айхан Рустамзаде и Сурадж Мамедли. В их квартире и автомобиле обнаружено 18,5 кг марихуаны с примесями, а также 1 435 таблеток сильнодействующего препарата габапентин, незаконно ввезенного в страну.

По данным следствия, задержанные действовали в координации с гражданином Ирана, от которого получали наркотики для дальнейшего сбыта. Запрещенные вещества они должны были размещать в заранее определенных точках.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда все четверо заключены под стражу. Оперативные мероприятия продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİN: 18 kq 500 qram narkotik vasitə və 1 435 ədəd yeni növ güclü təsiredici həb aşkarlanıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi