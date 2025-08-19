В Баку и Ярдымлы изъято 18,5 кг наркотиков и более 1,4 тыс. сильнодействующих таблеток

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

В результате операций, проведенных в Бинагадинском районе Баку и в Ярдымлинском районе, были задержаны ранее судимые Малиκ Расулов, Шахин Гусейнзаде, Айхан Рустамзаде и Сурадж Мамедли. В их квартире и автомобиле обнаружено 18,5 кг марихуаны с примесями, а также 1 435 таблеток сильнодействующего препарата габапентин, незаконно ввезенного в страну.

По данным следствия, задержанные действовали в координации с гражданином Ирана, от которого получали наркотики для дальнейшего сбыта. Запрещенные вещества они должны были размещать в заранее определенных точках.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда все четверо заключены под стражу. Оперативные мероприятия продолжаются.