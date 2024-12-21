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В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в мошенничестве лица

В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в мошенничестве лица В Баку и Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве.
Происшествия
21 декабря 2024 г. 12:16
В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в мошенничестве лица

В Баку и Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД).

В полицию обратились двое жителей Баку, которые заявили, что стали жертвами мошенничества некой гражданки, которая обманным путем завладела их деньгами в размере 1000 манатов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 41-го отделения полиции Сабаильского РУП была задержана 37-летняя Р.Мехтиева, подозреваемая в совершении мошенничества.

Сотрудниками полиции также задержаны 28-летний Т.Асадли, 29-летняя К.Мамедова и ранее судимая 55-летняя Г.Мамедова, которые также подозреваются в мошенничестве на 73 000, 4500 и 3000 манатов.

По фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Sumqayıtda dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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