В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в мошенничестве лица

В Баку и Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве.

В Баку и Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД).

В полицию обратились двое жителей Баку, которые заявили, что стали жертвами мошенничества некой гражданки, которая обманным путем завладела их деньгами в размере 1000 манатов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 41-го отделения полиции Сабаильского РУП была задержана 37-летняя Р.Мехтиева, подозреваемая в совершении мошенничества.

Сотрудниками полиции также задержаны 28-летний Т.Асадли, 29-летняя К.Мамедова и ранее судимая 55-летняя Г.Мамедова, которые также подозреваются в мошенничестве на 73 000, 4500 и 3000 манатов.

По фактам проводится расследование.