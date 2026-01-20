В Баку и Мингячевире три человека погибли в результате отравления угарным газом
Происшествия
- 20 января, 2026
- 13:55
В Баку две сестры погибли в результате отравления угарным газом.
Как сообщает Report, 20 января около 01:00 в поселке Алят в собственном доме были обнаружены без признаков жизни местная жительница Минаханым Мамедова 1951 г.р. и ее сестра Алмаз Аббасова 1955 г.р.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Еще один аналогичный случай произошел 19 января около 19:00 в Мингячевире. Жительница города, 44-летняя Арзу Асланова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По фактам в органах прокуратуры проводится расследование.
