Bakıda iki bacı, Mingəçevirdə 44 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 20 yanvar, 2026
- 13:32
Bakıda iki bacı dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, yanvarın 20-si saat 01 radələrində Ələt qəsəbə sakini, 1951-ci il təvəllüdlü Minəxanım Qəzənfər qızı Məmmədova və bacısı, 1955-ci il təvəllüdlü Almaz Abbasova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək həyatlarını itiriblər.
Bundan başqa, yanvarın 19-u saat 19 radələrində Mingəçevir şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Arzu Adil qızı Aslanova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı prokurorluqda araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
13:50
Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcəkRegion
13:49
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıbMaliyyə
13:45
Güclü qar səbəbindən Cəlilabadın 50-dən çox kəndi işıqsız qalıbEnergetika
13:38
Bakıda "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunubDaxili siyasət
13:37
"Qarabağ"ın legioneri: "Sabahkı matçda istədiklərimizi həyata keçirəcəyimizə inanırıq"Futbol
13:33
Qurban Qurbanov: "Ayntraxt"la oyun bizim üçün çox vacibdir"Futbol
13:32
Bakıda iki bacı, Mingəçevirdə 44 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
13:30
Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaqDaxili siyasət
13:20