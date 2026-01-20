İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Bakıda iki bacı, Mingəçevirdə 44 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:32
    Bakıda iki bacı, Mingəçevirdə 44 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Bakıda iki bacı dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, yanvarın 20-si saat 01 radələrində Ələt qəsəbə sakini, 1951-ci il təvəllüdlü Minəxanım Qəzənfər qızı Məmmədova və bacısı, 1955-ci il təvəllüdlü Almaz Abbasova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək həyatlarını itiriblər.

    Bundan başqa, yanvarın 19-u saat 19 radələrində Mingəçevir şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Arzu Adil qızı Aslanova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı prokurorluqda araşdırmalar aparılır.

