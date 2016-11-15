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    В Баку грузовой автомобиль переехал подростка - ОБНОВЛЕНО

    По факту проводится расследование в Сабунчинской районной прокуратуре

    Первая новость опубликована в 9:44

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку переходившего дорогу 14-летнего подростка сбил грузовой автомобиль.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Маштага Сабунчинского района. 

    Согласно информации, автомобиль марки Shacman сбил, а затем переехал Эйвазова Саида (2002 г.р.). С.Эйвазов скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. 

    Виновный в совершении ДТП водитель грузовика задержан.

    По факту проводится расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.

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