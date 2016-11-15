В Баку грузовой автомобиль переехал подростка - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 9:44
Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку переходившего дорогу 14-летнего подростка сбил грузовой автомобиль.
Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Маштага Сабунчинского района.
Согласно информации, автомобиль марки Shacman сбил, а затем переехал Эйвазова Саида (2002 г.р.). С.Эйвазов скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Виновный в совершении ДТП водитель грузовика задержан.
По факту проводится расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.
Crime News DepartmentАвтор новости
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