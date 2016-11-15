В Баку грузовой автомобиль переехал подростка - ОБНОВЛЕНО

15 ноября, 2016 12:04

Первая новость опубликована в 9:44 Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку переходившего дорогу 14-летнего подростка сбил грузовой автомобиль. Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Маштага Сабунчинского района. Согласно информации, автомобиль марки Shacman сбил, а затем переехал Эйвазова Саида (2002 г.р.). С.Эйвазов скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Виновный в совершении ДТП водитель грузовика задержан. По факту проводится расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.