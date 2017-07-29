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    В Баку грузовик врезался в 9 автомобилей, 4 человека пострадали - ФОТО

    Авария произошла в туннеле на проспекте Зии Буниятова© Foto: Report.az

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На участке проспекта Зии Буниятова, пролегающем по территории Наримановского района, произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Установлена личность пострадавших в ходе аварии.

    Как сообщает Report, в результате аварии водитель автомобиля марки Hyundai с государственным номерным знаком 99-GB-821 30-летний Руслан Фируз оглу Мамедов и водитель автомобиля марки Opel с государственным номерным знаком 99-GV-549 Зейнал Зейналов, его супруга Кёнуль Абдуллаева и 5-летняя дочь Нурана Зейналова с полученными различными телесными повреждениями были доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени Миркасымова.

    Авария произошла в результате столкновения грузовика марки Shacman в туннеле на проспекте Зии Буниятова с одним грузовым и 8 легковыми автомобилями.

    Движение транспорта на проспекте Зии Буниятова было восстановлено.

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