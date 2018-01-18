В Баку грузовик упал с 20-метровой высоты - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило официальную информацию в связи с падением грузовика.



Как сообщили Report в агентстве, сегодня утром на первой Бакинской круговой дороге в направлении Баку-Губа-Россия произошло тяжелое ДТП. Грузовой автомобиль марки Shacman потерял управление и на спуске в Баладжары упал с высоты примерно в 20 метров. В результате водитель тяжело пострадал.



В результате аварии пострадало дорожное полотно. В настоящее время подсчитывается нанесенный ущерб.



Отметим, что крупнотоннажный грузовик перевозил цемент. В результате аварии цемент и автомобильное топливо разлилось на дорогу. Во избежание возможных происшествий на место аварии вызван пожарный расчет.



По счастливому стечению обстоятельств в месте падения грузовика других транспортных средств не было.

***9:40

В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, двигающийся по Бакинской окружной дороге в сторону Сумгайыта цементовоз из-за высокой скорости потерял управление при въезде на поворот. Грузовой автомобиль протаранил железное ограждение и упал вниз на дорогу приблизительно с 20-метровой высоты. В результате инцидента водитель тяжело пострадал. Окружающие граждане доставили его в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной патрульной полиции.

Отметим, что в связи с происшествием на дороге от Автовокзала в сторону Баладжары возникла большая пробка.