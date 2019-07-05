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В Баку гражданин Турции похитил деньги сожительницы и отправил своей семье

​В Баку гражданин Турции похитил деньги сожительницы и отправил семье

В Баку гражданин Турции украл деньги у своей сожительницы и отправил своей семье в Турции.

Как сообщает Report, жительница Ясамальского района Мехрибан Гаджиева обратилась в полицию и сообщила о пропаже 2000 долларов.

В ходе расследования выяснилось, что деньги были похищены гражданином Турции Али Шевкетом, с которым она сожительствовала.

А.Шевкет был задержан. Он признался в совершенни кражи. По его словам, он отправил украденные деньги своей семье в Турции.

По факту ведется расследование.

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