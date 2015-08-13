Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Баку гражданин Пакистана украл деньги гражданина Турции. Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Э.Бакирли в Сураханском районе.

Согласно информации, гражданин Турции Джаббар Ягджы, снимающий дом по данному адресу, обратился в полицию в связи с кражей 300 манатов. В ходе проведенной операции выяснилось, что кражу совершил 29-летний гражданин Пакистана Мухаммад Мудассар, проживающий с ним в одном доме.

По данному факту продолжается расследование в 32-м отделении полиции Сураханского РУП.