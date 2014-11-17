В Баку граждане Грузии похитили своего соотечественника

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Грузии Борис Мачаридзе был взят в заложники. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и главного управления по борьбе с организованной преступностью, а также 39-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции, были задержаны граждане Грузии Георгий Гатанадзе, Теймурази Кобахидзе, Могели Гелашвили и житель Баку Рафаэль Хубалашвили. Они подозреваются в том, что с 11 по 14 ноября удерживали в заложниках по различным адресам в г.Баку своего соотечественника Бориса Мачаридзе, угрожая ему расправой, и за освобождение требовали у членов его семьи выкуп в размере 10 000 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело.