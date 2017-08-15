В Баку грабитель нанес владелице квартиры ножевое ранение

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, забравшийся в чужой дом с целью грабежа.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, грабитель, забравшийся через окно балкона в дом проживающей в Сабаильском районе Гюльшан Зейналовой, нанес владелице квартиры ножевое ранение и покинул место происшествия, не достигнув своей цели из-за поднявшегося шума.

Г. Зейналовой оказали в больнице первую помощь и отпустили домой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками розыскного управления Главного управления полиции г. Баку и 9-го отделении полиции Сабаильского районного отделении полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку Теймур Гусейнов.