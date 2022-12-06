Пожар на крыше здания Академии ГПС потушен

В результате оперативных и неотложных мер сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) локализован пожар на крыше административного здания Академии Государственной пограничной службы, расположенного на проспекте Гянджа Хатаинского района город

В результате оперативных и неотложных мер сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) локализован пожар на крыше административного здания Академии Государственной пограничной службы, расположенного на проспекте Гянджа Хатаинского района города Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

17:59

6 декабря в 16:40 в главном корпусе Академии Государственной пограничной службы (ГПС) произошел пожар, на место происшествия прибыл глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Персоналом академии были приняты предварительные необходимые меры по локализации и тушению пожара, дана информация на горячую линию МЧС “102”, на место были привлечены пожарные.

В связи с произошедшим на место происшествия выехал руководящий состав ведомства во главе с начальником ГПС генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Были приняты все необходимые меры по тушению пожара, пожар был локализован в кратчайшие сроки.

Среди личного состава академии пострадавших нет.

"Общественность будет проинформирована о причинах инцидента после того, как соответствующие органы проведут расследование", - отмечается в сообщении.

17:19

В Баку горит здание Академии Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщает Report, на место привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.