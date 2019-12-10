К тушению пожара на рынке стройматериалов в Баку привлекли вертолеты - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

К тушению пожара на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку привлечены дополнительные силы и три вертолета МЧС.
Об этом сообщили Report в министерстве.
Дополнительная информация будет предоставлена.
*** 09:44
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана объявило тревогу третьего уровня в связи с пожаром на рынке строительных материалов EuroHome в Баку.
Как сообщили Report в МЧС, к месту происшествия были привлечены пожарные силы Государственной службы противопожарной защиты и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства.
В настоящее время принимаются меры по предотвращению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
*** 09:21
Сильный пожар начался на рынке строительных материалов в Баку.
Как сообщает Report, горит рынок строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы.
К месту происшествия привлечены бригады пожарных и скорой помощи.
В настоящее время локализация огня продолжается.
Samirə AbdullayevaАвтор новости