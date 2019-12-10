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К тушению пожара на рынке стройматериалов в Баку привлекли вертолеты - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

В Баку горит рынок стройматериалов - ФОТО

К тушению пожара на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку привлечены дополнительные силы и три вертолета МЧС.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Дополнительная информация будет предоставлена.

*** 09:44

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана объявило тревогу третьего уровня в связи с пожаром на рынке строительных материалов EuroHome в Баку.

Как сообщили Report в МЧС, к месту происшествия были привлечены пожарные силы Государственной службы противопожарной защиты и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства.

В настоящее время принимаются меры по предотвращению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

*** 09:21

Сильный пожар начался на рынке строительных материалов в Баку.

Как сообщает Report, горит рынок строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы.

К месту происшествия привлечены бригады пожарных и скорой помощи.

В настоящее время локализация огня продолжается.

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