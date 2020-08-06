Пожар в бакинском парке потушен

Пожар был потушен пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы

В парке, расположенном на улице А.Бакыханова в Насиминском районе Баку, сгорели деревья и сухая трава на примерно 1 гектаре территории.

Как сообщает Report, со ссылкой на МЧС, пожар был потушен пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы.

14:25

В парке, расположенном на улице А.Бакыханова в Насиминском районе Баку, начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, информация о пожаре поступила на "горячую линию" 112.

Пожарные расчеты Государственной противопожарной службы прибыли на место пожара. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Будет дана дополнительная информация.