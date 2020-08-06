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Пожар в бакинском парке потушен

Пожар в бакинском парке потушен Пожар был потушен пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы
Происшествия
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6 августа 2020 г. 17:15
Пожар в бакинском парке потушен

В парке, расположенном на улице А.Бакыханова в Насиминском районе Баку, сгорели деревья и сухая трава на примерно 1 гектаре территории.

Как сообщает Report, со ссылкой на МЧС, пожар был потушен пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы.

14:25

В парке, расположенном на улице А.Бакыханова в Насиминском районе Баку, начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, информация о пожаре поступила на "горячую линию" 112.

Пожарные расчеты Государственной противопожарной службы прибыли на место пожара. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Будет дана дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda parkda baş verən yanğın söndürüldü

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