Пожар в ресторане Neolit в Баку потушен

Пожар, произошедший в складском помещении ресторана Neolit, расположенного на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку, потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар, произошедший в складском помещении ресторана Neolit, расположенного на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку, потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом сообщили Report в МЧС.

09:46

Пожар произошел в бакинском ресторане Neolit.

Согласно полученной Report информации, горит складское помещение ресторана.

В настоящее время силами МЧС принимаются меры по тушению пожара.

09:34

В Баку горит объект.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию министерства 112 поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку. На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по ликвидации пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.