Пожар в ресторане Neolit в Баку потушен

Пожар, произошедший в складском помещении ресторана Neolit, расположенного на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку, потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Об этом сообщили Report в МЧС.
Пожар произошел в бакинском ресторане Neolit.
Согласно полученной Report информации, горит складское помещение ресторана.
В настоящее время силами МЧС принимаются меры по тушению пожара.
В Баку горит объект.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию министерства 112 поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку. На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются меры по ликвидации пожара.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.