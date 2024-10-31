Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку, потушен.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации ведомства, пожар в электрической шахте 17-этажного жилого дома был потушен в кратчайшие сроки.
Отмечается, что для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей дома.
16:38
В Баку горит многоэтажный жилой дом.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку.
В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.
В МЧС подчеркнули, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.