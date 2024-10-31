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Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен 16^32
Происшествия
31 октября 2024 г. 17:30
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку, потушен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, пожар в электрической шахте 17-этажного жилого дома был потушен в кратчайшие сроки.

Отмечается, что для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей дома.

16:38

В Баку горит многоэтажный жилой дом.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.

В МЧС подчеркнули, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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