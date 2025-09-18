Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Баку горит дом

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 10:18
    В Баку горит дом

    В Баку горит дом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре в доме, расположенном по улице Пахливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.

    К тушению пожара привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

    В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются. 

    Баку пожар МЧС
