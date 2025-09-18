В Баку горит дом
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 10:18
В Баку горит дом.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре в доме, расположенном по улице Пахливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.
К тушению пожара привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.
