В Баку горит дом.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре в доме, расположенном по улице Пахливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.

К тушению пожара привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.