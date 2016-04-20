​В Баку еще одна квартира продана двум лицам

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку зарегистрирован факт мошенничества.

Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, 57-летний Мамедов Ислам Агамамед оглу заявил, что в январе 2009 года житель Агдамского района 51-летний Ильгар Рагимов продал ему за 53 000 американских долларов квартиру по адресу улица М.Кязымовского, дом 5, квартира 23. Впоследствии выяснилось, что та же квартира была продана мошенником другому гражданину.

Расследование по факту продолжается.