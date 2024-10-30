В Баку электровоз насмерть сбил двух человек

В Баку в результате несчастного случая на железнодорожных путях погибли два человека.

В Баку в результате несчастного случая на железнодорожных путях погибли два человека.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Инцидент произошел накануне, 29 октября примерно в 22:15. Принадлежащий АЖД электровоз, двигавшийся в направлении Гобустан-Сангачал, сбил неожиданно выбежавших на рельсы двух человек.

В АЖД сообщили, что хотя водитель применил экстренное торможение, предотвратить инцидент не удалось из-за малого расстояния.

На место происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь, но спасти людей не удалось. Пострадавшие скончались от полученных травм.

"Азербайджанские железные дороги" в очередной раз призывают граждан пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и по пешеходным переходам, быть особенно осторожными в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. АЖД настоятельно рекомендует при переходе путей не отвлекаться на действия, рассеивающие внимание, в том числе не пользоваться мобильным телефоном или наушниками. Соблюдение правил - долг каждого гражданина", - говорится в сообщении.