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В Баку электровоз насмерть сбил двух человек

В Баку электровоз насмерть сбил двух человек В Баку в результате несчастного случая на железнодорожных путях погибли два человека.
Происшествия
30 октября 2024 г. 10:36
В Баку электровоз насмерть сбил двух человек

В Баку в результате несчастного случая на железнодорожных путях погибли два человека.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Инцидент произошел накануне, 29 октября примерно в 22:15. Принадлежащий АЖД электровоз, двигавшийся в направлении Гобустан-Сангачал, сбил неожиданно выбежавших на рельсы двух человек.

В АЖД сообщили, что хотя водитель применил экстренное торможение, предотвратить инцидент не удалось из-за малого расстояния.

На место происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь, но спасти людей не удалось. Пострадавшие скончались от полученных травм.

"Азербайджанские железные дороги" в очередной раз призывают граждан пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и по пешеходным переходам, быть особенно осторожными в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. АЖД настоятельно рекомендует при переходе путей не отвлекаться на действия, рассеивающие внимание, в том числе не пользоваться мобильным телефоном или наушниками. Соблюдение правил - долг каждого гражданина", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qəfildən elektrovozun qarşısına çıxan iki nəfər həyatını itirib

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