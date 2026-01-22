Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 09:49
    В Баку два человека отравились угарным газом

    В Баку два человека отравились угарным газом.

    Как сообщает Report, Ахмедали Ахмедзаде (2001 г.р.) скончался от отравления угарным газом в своем доме в Ясамальском районе Баку.

    Еще один случай отравления угарным газом произошел в поселке Баладжары. Фарадж Рзаев (2006 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

    По фактам проводится расследование.

    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

