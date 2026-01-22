В Баку два человека отравились угарным газом.

Как сообщает Report, Ахмедали Ахмедзаде (2001 г.р.) скончался от отравления угарным газом в своем доме в Ясамальском районе Баку.

Еще один случай отравления угарным газом произошел в поселке Баладжары. Фарадж Рзаев (2006 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

По фактам проводится расследование.