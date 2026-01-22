İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:29
    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Bakıda iki ünvanda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi olub.

    "Report" xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü Əhmədzadə Əhmədəli Sahib oğlu yaşadığı Yasamal rayonu, Mirzə Cabbar Məmmədzadə küçəsində yerləşən evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Bundan başqa, 2006-cı il təvəllüdlü Rzayev Fərəc Nazim oğlu Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Y.Hüseynov küçəsi, bina 25 ünvanında hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yasamal rayonu dəm qazı Prokurorluq
    В Баку два человека отравились угарным газом

    Son xəbərlər

    10:07

    Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:05

    Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    10:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq

    Komanda
    10:00

    ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayır

    Biznes
    09:55

    Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilib

    Milli Məclis
    09:52

    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    09:50
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb

    Turizm
    09:46

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:46

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti