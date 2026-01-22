Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 09:29
Bakıda iki ünvanda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi olub.
"Report" xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü Əhmədzadə Əhmədəli Sahib oğlu yaşadığı Yasamal rayonu, Mirzə Cabbar Məmmədzadə küçəsində yerləşən evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Bundan başqa, 2006-cı il təvəllüdlü Rzayev Fərəc Nazim oğlu Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Y.Hüseynov küçəsi, bina 25 ünvanında hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:07
Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
10:05
Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcəkDin
10:02
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaqKomanda
10:00
ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayırBiznes
09:55
Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilibMilli Məclis
09:52
Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunubMilli Məclis
09:50
Foto
Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıbTurizm
09:46
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:46