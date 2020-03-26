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В Баку девушка упала с 5 этажа и разбилась - ОБНОВЛЕНО

​В Баку девушка упала с 5-го этажа

В Баку девушка стала жертвой собственной неосторожности. 

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Низаминском районе.

На улице Бакира Чобанзаде Хадиджа Гасанзаде 2000 года рождения упала с 5 этажа. Пострадавшая была доставлена в больницу в карете скорой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Х.Гасанзаде не удалось.

***02:22

В столице произошел несчастный случай.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на улице Чобанзаде в Низаминском районе.

Хадиджа Гасанзаде Рамиз гызы 2000 года рождения упала с 5-го этажа. Пострадавшая была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у нее травмы. 

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