В Баку девушка пыталась броситься под машину

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Баку девушка пыталась покончить с собой, бросившись под автомобиль.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, случай зарегистрирован на территории Хатаинского района.

Согласно информации, на Зыхском шоссе жительница Горанбойского района Л.И. 1998 года рождения в целях самоубийства попыталась броситься под движущийся автомобиль. Однако при помощи окружающих удалось пресечь ее действия.

По факту ведется расследование.