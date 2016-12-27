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    В Баку девушка пыталась броситься под машину

    По факту ведется расследование

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Баку девушка пыталась покончить с собой, бросившись под автомобиль.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, случай зарегистрирован на территории Хатаинского района.

    Согласно информации, на Зыхском шоссе жительница Горанбойского района Л.И. 1998 года рождения в целях самоубийства попыталась броситься под движущийся автомобиль. Однако при помощи окружающих удалось пресечь ее действия. 

    По факту ведется расследование.

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