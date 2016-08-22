В Баку четверо напали на двух братьев

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на братьев.

Как сообщает Report, напротив дома 258 по улице 3-я Алатава житель Лерикского района Ниджат Аллахвердиев 1987 г.р. и еще трое неизвестных напали и избили жителей Масаллинского района, братьев Расифа Довлетова 1983 г.р. и Рашида Довлетова 1985 г.р.

Затем мошенники отобрали у Расифа Довлетова 950 манатов, а у Рашида Довлетова - 940 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 181 (разбой) УК.