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В Баку частично обрушился жилой дом, жители эвакуированы

В Баку частично обрушился жилой дом, жители эвакуированы На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, и о необходимости спасения граждан.
Происшествия
8 мая 2022 г. 09:47
В Баку частично обрушился жилой дом, жители эвакуированы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении жилого дома, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы, и о необходимости спасения граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На место происшествия немедленно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что входные двери трех квартир заблокированы в результате частичного обрушения потолка общего коридора на 2-м этаже двухэтажного жилого дома, в результате 4 человека оказались в беспомощном состоянии.

Спасатели эвакуировали граждан из квартир, расчистив завалы, мешавшие открыть входные двери квартир.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayış binasının tavanı uçub, 4 nəfər xilas edilib

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