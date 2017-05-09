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    В Баку бездомная собака вырвала у 2-летнего ребенка кусок щеки

    Р. Пашаев госпитализирован

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку бездомная собака вырвала у 2-летнего ребенка кусок щеки.

    Как передает Report, происшествие зафиксировано в Сабаильском районе. Проживающий по адресу Сальянское шоссе, 12 b, 2-летний Пашаев Рамал Эльзамин оглу, оставшись без присмотра родителей, во время игр у мусорных баков во дворе дома подвергся нападению бездомных собак.

    Одна из собак ранила ребенка, укусив за щеку. Р. Пашаев госпитализирован. Его лицо было зашито врачами. 

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