Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку бездомная собака вырвала у 2-летнего ребенка кусок щеки.

Как передает Report, происшествие зафиксировано в Сабаильском районе. Проживающий по адресу Сальянское шоссе, 12 b, 2-летний Пашаев Рамал Эльзамин оглу, оставшись без присмотра родителей, во время игр у мусорных баков во дворе дома подвергся нападению бездомных собак.

Одна из собак ранила ребенка, укусив за щеку. Р. Пашаев госпитализирован. Его лицо было зашито врачами.