В Баку автомобиль врезался в осветительную опору - ФОТО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Report свидетели аварии, на территории, известной под названием “Папанин”, столкнулись автомобили Range Rover и Mercedes Benz. Затем Mercedes Benz врезался в дорожный знак и осветительную опору.

В результате ДТП обоим автомобилям и дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, ведется расследование.