В Баку автомобиль въехал в остановку, пострадали 5 человек

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Баку в результате ДТП скончался один человек, пятеро пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 25 июля примерно в 08:00 на территории Хатаинского района житель Баку Эмин Мурсалов за рулем автомобиля марки Мercedes не справился с управлением и сбил стоявших на остановке жителей столицы Гюнай Гусейнову, Чингиза Абдуллаева и Сару Салахлы, после чего врезался в стену. В результате водитель скончался на месте, Г.Гусейнова, Ч.Абдуллаев, С.Салахлы и два пассажира Э.Мурсалова были госпитализированы в больницу.

По факту ведется расследование в Хатаинском районном управлении полиции.