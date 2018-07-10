 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку автомобиль скорой помощи попал в ДТП: пострадали врач, медсестра и туристка

    По факту ведется расследование© Report

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль скорой помощи попал в аварию.

    Как сообщает Report, в Наримановском районе автомобиль станции скорой неотложной помощи марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Daewoo".

    В результате находившиеся в карете скорой помощи врач Фидан Раджабова и медсестра Гюльнара Гусейнова, а также пассажирка "Daewoo" гражданка ОАЭ Босаид Салима 1950 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi