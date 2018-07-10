В Баку автомобиль скорой помощи попал в ДТП: пострадали врач, медсестра и туристка

© Report

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль скорой помощи попал в аварию.

Как сообщает Report, в Наримановском районе автомобиль станции скорой неотложной помощи марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Daewoo".

В результате находившиеся в карете скорой помощи врач Фидан Раджабова и медсестра Гюльнара Гусейнова, а также пассажирка "Daewoo" гражданка ОАЭ Босаид Салима 1950 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

По факту ведется расследование.