В Баку автомобиль скорой помощи попал в ДТП: пострадали врач, медсестра и туристка

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль скорой помощи попал в аварию.
Как сообщает Report, в Наримановском районе автомобиль станции скорой неотложной помощи марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Daewoo".
В результате находившиеся в карете скорой помощи врач Фидан Раджабова и медсестра Гюльнара Гусейнова, а также пассажирка "Daewoo" гражданка ОАЭ Босаид Салима 1950 г.р. получили травмы и были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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