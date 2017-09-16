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    В Баку автомобиль сбил женщину

    Она переходила дорогу на проспекте Зии Бунъядова© Report

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

    Так, автомобиль сбил Садыгову Ламию Идеал гызы 1976 года рождения. Она переходила дорогу на проспекте Зии Бунъядова.

    Женщина получила тяжелые повреждения. Она была доставлена в больницу сбившим ее водителем. Врачи оценивают ее состояние как средне-тяжелое.

    В Наримановском районном управлении полиции ведется расследование.

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