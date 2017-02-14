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    В Баку автомобиль сбил провожающую ребенка в школу женщину, водитель сбежал

    Факт расследуется сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину, провожающую ребенка в школу.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

    Так, в поселке Забрат ведущую дочь в среднюю школу №307 Гараеву Сахилю Шамсад гызы 1992 г.р. сбил автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. С.Гараева госпитализирована.

    Факт расследуется сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП.

    В своих предварительных показаниях С.Гараева заявила, что сбивший ее водитель высказал в ее адрес оскорбительные фразы и скрылся с места происшествия. 

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