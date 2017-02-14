В Баку автомобиль сбил провожающую ребенка в школу женщину, водитель сбежал

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину, провожающую ребенка в школу.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Забрат ведущую дочь в среднюю школу №307 Гараеву Сахилю Шамсад гызы 1992 г.р. сбил автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. С.Гараева госпитализирована.

Факт расследуется сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП.

В своих предварительных показаниях С.Гараева заявила, что сбивший ее водитель высказал в ее адрес оскорбительные фразы и скрылся с места происшествия.