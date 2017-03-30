В Баку автомобиль сбил шедшую купить хлеб женщину

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину, идущую в магазин купить хлеб.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе.

В поселке Рамана на улице Самира Алиева автомобиль сбил Гулиеву Минаю Гасым гызы (1961 г.р), которая переходила дорогу и намеревалась купить хлеб в магазине. М. Гулиева получила серьезные травмы и потеряла сознание. Водитель легкового автомобиля доставил пострадавшую женщину в больницу.

По факту ведется расследование.