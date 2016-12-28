В Баку автомобиль сбил выходившую из больницы женщину и скрылся с места ДТП

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 33-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на территории Сабунчинского района.

Согласно информации, 33-летнюю Фарзалиеву Зульфию Хиджран гызы при выходе из Городской клинической больницы №3, где она проходила обследование, сбил автомобиль марки "ВАЗ-2106" и скрылся с места происшествия. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу при помощи сотрудников полиции.

По факту ведется расследование.