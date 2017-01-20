В Баку автомобиль сбил переходящую дорогу пожилую пару

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилую пару.

Как сообщает Report, событие произошло в Хатаинском районе.

Автомобиль сбил 70-летнего Сафаята Абдулазимова и его 62-летнюю супругу Ахмедову Гарагёз Иса гызы, когда они пересекали улицу Мехмандарова. Пострадавших с тяжелыми ранениями доставили в больницу другие водители. Их состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту ведется расследование Хатаинским районным управлением полиции.