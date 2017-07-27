В Баку автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе столицы вечером автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода.

Как передает Report, на дороге Маштага-Бузовна 35-летний мужчина по имени Исмаил при попытке перейти дорогу был сбит легковым автомобилем марки "ВАЗ-21099" под управлением Эльхана Мехдиева.

Пешеход получил тяжелые травмы. Совершивший наезд водитель доставил пострадавшего в клинический медцентр №3. После операции его разместили в реанимационном отделении больницы. Состояние пострадавшего остается тяжелым.

Совершивший наезд Э. Мехдиев был задержан сотрудниками управления полиции Хазарского района.

Ведется расследование.