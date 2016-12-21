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    В Баку автомобиль сбил молодую женщину и скрылся с места ДТП

    Ведутся розыски виновника аварии

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 27-летнюю женщину. 

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на территории Сабунчинского района.

    Согласно информации, в поселке Маштага переходившую дорогу 27-летнюю Гасымову Айгюн Ариф гызы сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. 

    А.Гасымова с черепно-мозговой травмой была доставлена в Городскую клиническую больницу №3.

    По факту проводится расследование в Государственном отделении дорожной полиции Сабунчинского района. Ведутся розыски виновника аварии.

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