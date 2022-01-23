О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку автомобиль сбил мать с двумя детьми, один ребенок погиб

В Баку автомобиль сбил мать с двумя детьми, один ребенок погиб В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
23 января 2022 г. 01:44
В Баку автомобиль сбил мать с двумя детьми, один ребенок погиб

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Хатаинском районе.

Так, автомобиль сбил переходящую дорогу Бахар Фахраддин гызы Алиеву, 1992 года рождения, а также ее несовершеннолетних детей - Али Заман оглы Алиева, 2015 года рождения и Фарида Заман оглы Алиева, 2017 года рождения. От полученных травм 7-летний Али скончался на месте ДТП.

Женщина с сыном были доставлены в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у них телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil ana və azyaşlı övladlarını vurub, uşaqlardan biri ölüb

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi