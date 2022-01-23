В Баку автомобиль сбил мать с двумя детьми, один ребенок погиб

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Хатаинском районе.

Так, автомобиль сбил переходящую дорогу Бахар Фахраддин гызы Алиеву, 1992 года рождения, а также ее несовершеннолетних детей - Али Заман оглы Алиева, 2015 года рождения и Фарида Заман оглы Алиева, 2017 года рождения. От полученных травм 7-летний Али скончался на месте ДТП.

Женщина с сыном были доставлены в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у них телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.