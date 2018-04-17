В Баку автомобиль сбил двух пешеходов, есть погибший - ФОТО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент произошел поселке Локбатан, на трассе Баку - Газах. Как сообщает Report, согласно информации "Мерседес" на высокой скорости наехал на 33-летнего Камиля Агамали оглу Агаева и 30-летнего Ниджата Вахабова.

Водитель доставил пострадавших в больницу, однако несмотря на усилия врачей жизнь Агаева не удалось спасти. В связи с фактом полиция ведет расследование, водитель привлечен к ответственности.