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    В Баку автомобиль сбил двух пешеходов, есть погибший - ФОТО

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент произошел поселке Локбатан, на трассе Баку - Газах. Как сообщает Report, согласно информации "Мерседес" на высокой скорости наехал на 33-летнего Камиля Агамали оглу Агаева и 30-летнего Ниджата Вахабова. 

    Водитель доставил пострадавших в больницу, однако несмотря на усилия врачей жизнь Агаева не удалось спасти. В связи с фактом полиция ведет расследование, водитель привлечен к ответственности.     

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