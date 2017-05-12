В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых сбито два пешехода.

Как сообщает Report, происшествия зарегистрированы на территории Сураханского и Сабунчинского районов.

27-летнего пешехода Эмиля Рабиль оглу Тагиева на пешеходном переходе сбил автомобиль, марка которого пока не установлена. Водитель доставил пострадавшего в больницу.

Второй инцидент произошел рядом со станцией метро "Кёроглу". Мамедали Салман оглу Гурбанов был сбит автомобилем марки Hundai. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в больницу.

По обоим фактам правоохранительные органы ведут расследование.