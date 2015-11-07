В Баку автомобиль с полицейскими попал в аварию, двое пострадали

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль с полицейскими попал в аварию. Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Гарачухур Сураханского района.
Согласно информации, житель Баку Юсиф Ибрагимов (1990 г.р.) на автомобиле марки KIA врезался сзади в автомобиль марки Volkswagen Polo, управляемый сотрудником полиции охранного управления Сабунчинского района, сержантом Камраном Гасановым (1989 г.р.).
В результате аварии пострадали сержант полиции К.Гасанов и член экипажа Шахмар Абдуллаев (1990 г.р.).
Раненые полицейские госпитализированы в 3-ю городскую клиническую больницу.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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