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    В Баку автомобиль провалился в яму, раскопанную коммунальщиками - ФОТО

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Баку легковушка упала в яму, которая была вырыта для коммунальных работ. Инцидент произошел в Хатаинском районе. 

    Как сообщает Report, согласно информации, автомобиль марки Azsamand с государственным номерным знаком 90-PE-640 упал в яму, вырытую для прокладки труб.

    По словам очевидцев, перед раскопкой не стояли предупреждающие знаки, а сама яма не была обнесена каким-либо забором, как этого требуют правила дорожно-ремонтных работ. В результате машина подверглась деформации.  

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