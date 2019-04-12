 Наверх

В Баку автомобиль протаранил фонарный столб - ФОТО - ВИДЕО

В Баку автомобиль протаранил фонарный столб - ФОТО - ВИДЕО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает корреспондент Report, происшествие было зарегистрировано вблизи Площади флага в Сабаильском районе.

Водитель следовавшего на высокой скорости автомобиля марки Opel с государственным регистрационным знаком 99 CF 076, потеряв управление, врезался в фонарный столб на обочине дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, однако дорожной инфраструктуре и автомобилю нанесен ущерб. Фонарный столб пришел в непригодное состояние. 

По факту ведется расследование.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi