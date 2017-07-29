В Баку проехавший на красный свет автомобиль совершил ДТП, один человек пострадал - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает Report, авария зафиксирована на пересечении проспектов Вагифа и Азадлыг.
Авария произошла из-за игнорирования красного света светофора водителем автомобиля марки Toyota Маджидом Багировым, ехавшим по проспекту Азадлыг. В результате Toyota врезалась в двигавшийся по проспекту Вагифа автомобиль марки Kia, управляемый Фархадом Бахшыевым и в "Лондонское такси", управляемое Али Джавадовым. Во время аварии женщина, находившаяся в автомобиле марки Kia, получила травму области лица и была доставлена в больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники Насиминского РУП и Дорожно-патрульной службы. Водитель М. Багиров, виновный в совершении аварии, был допрошен.
По факту ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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