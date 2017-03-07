Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил рабочего.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.
Так, Мамедов Эльгюн Алият оглу 1972 г.р. был насмерть сбит автомобилем при переходе дороги в поселке Бакиханова.
На территорию прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Задержанный водитель доставлен в Сабунчинское районное управление полиции.
Отметим, что Э. Мамедов был рабочим и утром шел на работу в строительную компанию.
Crime News DepartmentАвтор новости
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