Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил рабочего.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, Мамедов Эльгюн Алият оглу 1972 г.р. был насмерть сбит автомобилем при переходе дороги в поселке Бакиханова.

На территорию прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Задержанный водитель доставлен в Сабунчинское районное управление полиции.

Отметим, что Э. Мамедов был рабочим и утром шел на работу в строительную компанию.